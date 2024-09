Mausoléu: homenagens pelo aniversário de Blumenau e novidades Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 03/09/2024 - 15h15 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h33 ) ‌



Blumenau comemorou ontem 174 anos de história. E, claro, o nome do seu fundador, doutor Hermann Bruno Otto Blumenau é sempre destacado. Em meio a tantas homenagens, recebemos uma notícia: está autorizado o translado de Jutta Blumenau, bisneta do fundador da cidade, pra ser enterrada junto com ele, no mausoléu.

