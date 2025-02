Mau comportamento dos motoristas é a causa de 90% dos acidentes de trânsito no Brasil Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 24/01/2025 - 11h57 (Atualizado em 25/01/2025 - 01h25 ) twitter

No Brasil, o trânsito ceifa vidas diariamente, colocando o país em terceiro lugar no ranking mundial de mortes no trânsito segundo a OMS. Quase 90% dessas tragédias derivam do mau comportamento dos motoristas. João Guilherme, gestor de projetos e ciclista apaixonado, foi brutalmente agredido por um motorista durante um episódio de fúria no trânsito. Apesar da violência e das fraturas sofridas, o agressor não foi identificado, permanecendo impune. A neuropsicóloga da ABRAPSIT, Suelen Tomé, sugere que o estresse do cotidiano contribui para a escalada de violência nas vias urbanas brasileiras. Já a engenheira de trânsito Adriane Monteiro Fontana acredita que a inclusão de dispositivos de moderação de tráfego, como rotatórias, e o uso de radares podem ajudar no controle do trânsito.

