Matthias Shupp, CEO da Neodent, presente em 95 países

O Grands por Bessa recebeu no último sábado (22) o executivo Matthias Schupp, alemão que é CEO da Neodent, em Curitiba, indústria referência no Brasil e em diversos lugares do mundo em soluções estéticas e reabilitadoras, como implantes dentários.

Matthias contou sobre o início da Neodent, as mudanças no campo da odontologia, como o Brasil se destaca neste mercado e diversos outros assuntos pertinentes a quem se interessa pelo mundo dos negócios na área da saúde dental.

