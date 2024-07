Materiais de construção em Uberlândia estabilizaram após período de alta com quedas em itens básicos

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Após um período de alta expressiva, os preços dos materiais de construção em Uberlândia finalmente se estabilizaram. Segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Sinduscon), essa estabilização é reflexo de diversos fatores, como a descompressão do índice nacional de custo da construção (INCC), que teve um aumento de apenas 0,59% em maio de 2024 em comparação com abril.

Apesar da estabilização geral, alguns materiais básicos, como areia, tijolo e cimento, apresentaram quedas em seus preços. Essa queda, ainda que pequena, é um alento para o setor da construção civil, que vinha sofrendo com os altos custos dos insumos nos últimos meses.

É importante destacar que, mesmo com a estabilização dos materiais de construção, a mão de obra continua apresentando um aumento gradual nos preços. Em maio de 2024, o índice da mão de obra subiu de 0,74% para 1,05%, um crescimento considerado baixo, mas que ainda impacta os custos finais das obras.

Apesar da alta da mão de obra e da estabilização dos preços dos materiais de construção, o mercado ainda se encontra em um momento de instabilidade. É fundamental que os profissionais da área se mantenham atualizados sobre as oscilações do mercado para que possam tomar decisões precisas em seus projetos e obras.

