MASTOLOGISTA: Juliano Rodrigues fala sobre autoexame de mama e diagnóstico tardio | Manhã Total
21/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h51 )

Nos últimos três anos, mais da metade das pacientes diagnosticadas com câncer de mama iniciaram o tratamento em estágios avançados da doença, conforme dados do 'Radar do Câncer'. Essa realidade alarmante ressalta a urgência em melhorar a detecção precoce da doença, que ainda é um desafio para muitas mulheres. O acesso limitado aos exames de mamografia, que não ultrapassou 30% da meta entre mulheres com mais de 50 anos nos últimos dez anos, contribui para esse cenário preocupante.

Muitas mulheres enfrentam entraves que dificultam a realização de exames preventivos, como o desgaste emocional e físico. A realização regular do autoexame das mamas pode ser uma ferramenta eficaz na identificação de alterações, como nódulos ou assimetrias. Recomenda-se que as mulheres se observem diante de um espelho e realizem a palpação das mamas durante o banho, utilizando movimentos circulares com os dedos. Caso detectem qualquer anormalidade, é essencial procurar um médico para a realização de exames complementares, como a mamografia.

O Outubro Rosa é um momento propício para conscientizar sobre a importância do autoexame e do diagnóstico precoce. Promover a saúde das mamas deve ser uma prioridade, pois um ato simples pode, de fato, salvar vidas.

