Marquise desaba em galeria no Grande Recife e deixa feridos

A marquise de uma galeria desabou em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. A marquise fazia parte de uma galeria, onde funcionava quatro estabelecimentos. Os comerciantes informaram que a estrutura era antiga e já teria apresentado problemas. Dois homens ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Samu.

