Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Marina Itajaí Boat Show: maior feira náutica do Sul do Brasil começa nesta quinta-feira em Itajaí

Alto contraste

A+

A-

A partir desta quinta-feira (04) Itajaí será palco do Marina Itajaí Boat Show, reconhecido como a maior feira náutica do Sul do Brasil. A repórter Greici Siezemel traz os preparativos e expectativas para este evento imperdível, que reúne os principais nomes e novidades do setor náutico nacional e internacional. Diretora-geral Thalita Vicentini destaca os destaques e novidades que serão apresentados aos visitantes, prometendo uma experiência única para os amantes do mar e da navegação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.