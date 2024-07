Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

O Marina Itajaí Boat Show, que está acontecendo em Itajaí, promete movimentar cerca de R$ 250 milhões em negócios. No segundo dia do evento, Pedro Mariano traz todas as novidades e atrações que atraem mais de 20 mil visitantes. O evento é uma oportunidade para empresários e entusiastas do setor náutico conhecerem as últimas tendências e inovações do mercado.

