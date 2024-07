Marina Itajaí Boat Show 2024: 20 mil visitantes esperados e movimento de 150 milhões

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

O Marina Itajaí Boat Show já começou! Este é o maior evento náutico do Sul do país, reunindo embarcações de 70 marcas e prometendo movimentar milhões em negócios. Com a expectativa de atrair 20 mil visitantes, este evento é crucial para o setor náutico, apresentando o que há de mais inovador e luxuoso no mundo das embarcações. Não perca os detalhes e os destaques desta edição que promete ser histórica para Itajaí e para o mercado náutico nacional.

