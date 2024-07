Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

A Marina Boat Show em Itajaí continua até domingo, oferecendo ao público uma variedade de novidades, incluindo um carro anfíbio. A repórter Greici Siezemel traz as últimas atualizações diretamente do evento, destacando as atrações imperdíveis e as inovações apresentadas. Descubra o que há de novo na feira náutica e aproveite para conhecer as tecnologias e produtos que estão moldando o futuro no setor marítimo.

