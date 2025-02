Marido tem crise de ciúmes e ataca esposa com faca na frente do filho em SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 24/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h02 ) twitter

Um homem atacou sua esposa com uma faca dentro de casa na região central de São Paulo. O incidente ocorreu na presença do filho do casal, uma criança de 4 anos. A vítima foi golpeada pelo menos 15 vezes e foi levada para a Santa Casa. Segundo a polícia, a motivação foi ciúme. A Polícia Militar está realizando diligências no local para coletar evidências e encontrar a arma utilizada no crime.

