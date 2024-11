Marido mata mulher a socos e simula morte natural | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/11/2024 - 13h03 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h51 ) twitter

Um homem acionou o Corpo de Bombeiros para socorrer sua esposa neste domingo (17), no bairro São Jorge, em Uberlândia. Ao chegarem no local os socorristas não desconfiaram do feminícidio. Constataram o óbito da mulher de 42 anos, acreditando se tratar possivelmente de morte natural, e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante os trabalhos de necrópsia, o médico legista constatou lesões internas e externas na vítima. Incluindo uma fratura no braço e uma costela quebrada, que acabou perfurando o pulmão da mulher e lhe causando a morte por hemorragia interna aguda.

