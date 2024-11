Marido de Jhei agradece apoio após tragédia na Rondon Pacheco e pede soluções para alagamentos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/11/2024 - 09h06 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A tragédia envolvendo Jhei Soares Martins, de 28 anos, que perdeu a vida em uma enxurrada na avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, continua repercutindo nacionalmente. Quatro dias após o ocorrido, Wallisson Lima, esposo da jovem, usou as redes sociais para agradecer as mensagens de solidariedade recebidas desde o acidente. O caso comoveu moradores da cidade e do país, reforçando a discussão sobre os problemas crônicos da região.

Jhei e Wallisson foram surpreendidos pelo forte temporal que atingiu Uberlândia na madrugada de domingo, ficando ilhados enquanto tentavam atravessar a avenida, conhecida por alagamentos em períodos de chuva intensa. Apesar dos esforços de comerciantes para resgatá-los, apenas Wallisson conseguiu ser salvo. A jovem não resistiu, tornando-se mais uma vítima do problema estrutural que coloca vidas em risco no local.

Em um vídeo divulgado no perfil de Jhei, Wallisson agradeceu o apoio de centenas de pessoas que se sensibilizaram com a perda precoce de sua esposa. Ele destacou a importância das manifestações de carinho e força que têm ajudado a lidar com a dor. O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de soluções definitivas para os recorrentes alagamentos na Rondon Pacheco.

A comunidade e as autoridades locais seguem acompanhando os desdobramentos dessa tragédia, que evidencia tanto a urgência de ações preventivas quanto a necessidade de apoio às vítimas e seus familiares.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=z2Pcm-jS7pA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tVbZAKxtKxE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=o8JnuwrhuRY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.