Mariana Felício "queimou o filme" de Daniel Saullo durante a prova das mulheres. Ao se deparar com as roupas dobradas pelos maridos, ela escolheu a mais bagunçada como sendo a feita pelo empresário. “Ele não dobra camiseta. Sou eu que faço isso”, justificou. Saullo, que assistia à prova, vibrou dentro da casa. Mas, vendo a mulher dando muita explicação, falou em tom de brincadeira: “Não precisa ficar me queimando.”

