Maria José: imagens inéditas mostram últimos momentos de dona de hotel morta por hóspede em Orlândia
04/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h35 )

O jornalismo da Record interior SP obteve acesso com exclusividade a imagens da morte da empresária Maria José Antunes, de 64 anos, em junho de 2022, em Orlândia. Maria José foi morta com golpes de extintor e vaso pelo engenheiro Eduardo Teixeira Mendes, de 43 anos, após cobrar o hóspede pelo pagamento de 5 diárias que não haviam sido pagas. Após dois anos preso, o assassino foi libertado por um laudo de insanidade mental; amigos da empresária estão inconformados com a decisão da Justiça.

*Reportagem exibida em 01/11/2024.

