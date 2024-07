Marginal da BR-101 é bloqueada para obras nesta terça-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 10h36 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h37 ) ‌



Nesta terça-feira (16), a marginal da BR-101 na Grande Florianópolis está bloqueada devido a obras em andamento. A repórter Daniela Ceccon traz todos os detalhes atualizados sobre as mudanças no tráfego e as rotas alternativas recomendadas para evitar congestionamentos. Motoristas devem estar atentos às orientações das autoridades e ajustar seus trajetos de acordo com essas alterações temporárias.

