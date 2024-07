MÁRCIO BERNARDES REVELA BASTIDORES DA SELEÇÃO ITALIANA NA COPA DE 82 #copadomundo

Aclr |Do canal Canal do Cosme Rímoli no YouTube

Márcio Bernardes nos leva de volta aos bastidores da Copa do Mundo de 1982, realizada na Espanha. O jornalista esportivo brasileiro, se tornou amigo íntimo dos jogadores italianos durante o torneio que consagrou a Itália como campeã mundial, superando o lendário time do Brasil de Telê Santana.

Márcio conta como conseguiu conquistar a confiança e amizade dos astros italianos, criando laços que ultrapassaram a rivalidade dentro de campo. Também revela os momentos de convivência e camaradagem com jogadores icônicos como Claudio Gentile, Dino Zoff e Francesco Grazian.

Para fechar a celebração com chave de ouro, ele embarcou no avião do presidente da Itália, levando consigo nada menos que a Taça da Copa do Mundo!

Uma das histórias que marcaram a trajetória de sucesso de Márcio Bernardes.

