MÁRCIA GOLDSCHMIDT QUER VOLTAR AO BRASIL? | TICI PINHEIRO

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago a segunda parte da minha conversa maravilhosa com a minha amiga Márcia Goldschmidt (@marcia.golds), onde abordamos assuntos como projetos para o futuro, novos lançamentos de livros, e claro, que rolou aquele momento conselho bem do jeitinho dela!

Primeira parte do bate papo - https://youtu.be/lFgVCU2FPpY

Deixem nos comentários o que vocês acharam da nossa conversa! E não esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho dessa super entrevista. Beijosssss!

#TiciPinheiro #MárciaGoldschmidt #Relacionamento

