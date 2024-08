Márcia Fu brinca sobre sua edição de A Fazenda: 'As crianças me irritavam' | Aquecendo o Feno Aclr|Do canal A Fazenda no YouTube 16/08/2024 - 20h36 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O que tira Márcia Fu do sério? Com Lucas Selfie e Rodrigo Carelli na live desta sexta(16), a ex-peoa, que conquistou o Brasil na 15ª temporada de A Fazenda, brincou sobre seu tempo na Sede dizendo que 'as crianças' a irritavam demais.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 15 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da RECORD. E, no PlayPlus, você tem acesso a sinais exclusivos que mostram tudo o que acontece no confinamento 24 horas por dia!

Inscreva-se no canal A Fazenda: http://r7.com/8IZb

Site oficial: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Kwai: https://www.kwai.com/@afazendarecord

‌



TikTok: https://vm.tiktok.com/ZS5cTvgC/

Facebook: https://www.facebook.com/AFazendaRecord

‌



Instagram: https://www.instagram.com/afazendarecord

Twitter: https://twitter.com/afazendarecord

#AFazenda16 #AquecendoOFeno

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.