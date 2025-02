Marceneiro foragido acusado de cometer diversos golpes é preso em academia em Belo Horizonte (MG) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 16/01/2025 - 11h58 (Atualizado em 17/01/2025 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felipe dos Santos, um marceneiro de 39 anos, foi preso em flagrante por falsidade ideológica dentro de uma academia em Belo Horizonte (MG). Acusado de cometer diversos golpes, ele apresentou uma identidade falsa ao ser detido. No carro do suspeito, contratos rasgados de serviços não executados foram encontrados. Entre as vítimas, uma mulher relatou ter pago R$70 mil por móveis jamais entregues.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.