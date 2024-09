Maratonista olímpica morre após ter 80% do corpo queimado pelo namorado Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/09/2024 - 20h16 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h19 ) ‌



Rebecca Cheptegei, maratonista olímpica de Uganda, morreu nesta quinta-feira (5) no Quênia após permanecer quatro dias internada. A informação foi confirmada pela Federação de Atletismo de Uganda. Ela sofreu queimaduras em 80% do corpo devido a um incêndio iniciado pelo ex-namorado, quando ele invadiu sua casa e ateou fogo. Ambos ficaram feridos durante o ataque. De acordo com a polícia local, o motivo da agressão foi uma disputa judicial entre os dois sobre a propriedade de um terreno.

