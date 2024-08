Maratonista de Ribeirão Preto Participa de Prova Amadora em Paris Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 05/08/2024 - 16h37 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h49 ) ‌



A maratonista de Ribeirão Preto, Ana Luiza Chellegatti, embarcou hoje para Paris. Ela está entre as vinte mil pessoas, do mundo todo, selecionadas para participar da prova amadora da maratona que acontece na capital francesa durante as Olimpíadas. Os atletas amadores vão percorrer o mesmo percurso que os corredores profissionais.

Reportagem exibida em 01/08/2024

