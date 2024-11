Maratona da Solidariedade Beneficia 200 Famílias em Chapecó com Apoio da Associação Ágape Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 21/11/2024 - 14h52 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste ano, a Associação Ágape, de Chapecó, é a entidade contemplada pela Maratona da Solidariedade do Grupo ND. A iniciativa tem oferecido auxílio essencial a mais de 200 famílias da região, com distribuição de alimentos, roupas e cobertores.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.