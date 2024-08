Máquinas de bichinhos de pelúcia viram alvo de investigação em diversos locais do Brasil Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h13 ) ‌



A polícia investiga a possibilidade de crimes relacionados a máquinas que oferecem bichinhos de pelúcia. Essas máquinas estão presentes em diversos locais no Brasil e são populares entre crianças. A suspeita é que as garras dessas máquinas sejam programadas para não ter força suficiente para capturar os brinquedos. A investigação revelou que algumas das máquinas são adulteradas. Agentes cumpriram 19 mandados de prisão em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Em um galpão na capital fluminense, diversas máquinas estavam sendo montadas e circuitos eletrônicos com suspeita de alteração foram apreendidos. O caso foi classificado como um jogo de azar por investigadores.

