Um dos desafios do pós-enchente é identificar as casas que precisam de reformas e reconstrução. Nesse esforço, uma startup - que é uma empresa emergente do ramo da tecnologia - mapeou 440 mil imóveis atingidos. As informações vão colaborar com o poder público no atendimento às famílias.

