Manifestantes jogam água em turistas na Espanha para protestar

Em meio à alta temporada do turismo em Barcelona, manifestantes se reuniram em pontos turísticos e jogaram água nos visitantes como forma de protesto. Os grupos utilizaram pistolas de brinquedo para reivindicar mudanças no cenário do turismo de massa na região. A Espanha é o segundo destino mais visitado no mundo e a presença constante de turistas tem gerado consequências como aumento nos preços dos aluguéis, alimentação e serviços na cidade.

