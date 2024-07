Aclr |Do canal Record News no YouTube

Manifestantes entram em confronto com a polícia em protesto no Quênia

Alto contraste

A+

A-

A polícia entrou em confronto com manifestantes, em Nairóbi, capital do Quênia. As manifestações foram convocadas pelas redes sociais e começaram no dia 18 de junho para protestar contra o aumento de impostos. O presidente William Ruto anunciou uma reviravolta política e retirou o projeto de lei, em 26 de junho, depois que os manifestantes invadiram o parlamento e a polícia respondeu com disparos. Segundo a Comissão Nacional de Direitos Humanos do país, 39 pessoas morreram desde o primeiro dia de manifestação. A comissão condenou o uso da força excessiva e desproporcional contra os manifestantes. Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard, explica esse e outros assuntos internacionais.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.