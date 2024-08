Manifestantes cobram recuperação de ponte interditada em Praia Grande Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 08h41 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h40 ) ‌



A interdição de uma ponte no Rio Canoa, em Praia Grande, tem gerado grande polêmica entre os moradores do sul do estado. A comunidade local, preocupada com a segurança e a mobilidade, organizou uma manifestação para exigir a recuperação urgente da estrutura. A ponte, que é vital para o tráfego na região, está causando transtornos significativos, levando os residentes a se mobilizarem e reivindicarem ações imediatas das autoridades competentes. A repórter Rachel Schneider traz mais informações ao vivo.

