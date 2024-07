Maníaco da marreta: idoso é espancado até a morte por vizinho em Ribeirão Preto

Alto contraste

Um idoso morreu na última terça (25) após ser espancado pelo próprio vizinho, no Centro de Ribeirão Preto. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Barão do Amazonas e Mariana Junqueira. Júlio Cesar da Silva, de 60 anos, teria sido agredido por Sérgio Salomão Fernandes, de 48 anos, que é vizinho do idoso, ambos moradores de um condomínio no bairro Jardim Paulista. A Polícia ainda não sabe porque eles estavam no centro da cidade, mas testemunhas afirmam que o suspeito já é conhecido por fazer barulhos com uma marreta dentro do condomínio e ameaçar de morte outros vizinhos.

