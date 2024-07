Maníaco da marreta: homem que matou vizinho idoso vai continuar preso até o julgamento Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/07/2024 - 15h32 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h32 ) ‌



Vai continuar preso até o julgamento Sérgio Salomão Fernandes, de 48 anos, acusado de agredir até a morte o vizinho Júlio Cesar da Silva, de 60 anos, em junho deste ano, no Centro de Ribeirão Preto. A Justiça acatou denúncia do Ministério Público contra Sérgio, que responderá pelo crime de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e impossibilitar a defesa da vítima. Testemunhas contaram que o homem tem um histórico de perturbação dentro do condomínio onde ambos viviam no Jardim Paulista; ele chegou a riscar o chão com uma faca e aumentar o volume dentro de casa para intimidar os vizinhos.

*Reportagem exibida em 19/07/2024.

