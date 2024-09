Mani Reggo fala sobre a separação e o recomeço no 'Domingo Record' Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 02/09/2024 - 08h25 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h31 ) ‌



Mani Reggo ficou conhecida pela sua relação com Davi Brito, vencedor de um reality show. Durante a entrevista no programa 'Domingo Record', ela contou sobre como era a vida do casal antes da fama e as memórias do relacionamento. Mani recordou momentos significativos juntos e mencionou que ele prometeu voltar para serem felizes. Confira!

