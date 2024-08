Manaus (AM) fica encoberta por fumaça após queimadas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h30 ) ‌



Parte de Manaus (AM) ficou coberta pela fumaça das queimadas da região amazônica, que concentra quase metade dos incêndios neste ano. O Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicou que 46,2% dos focos de incêndio deste ano estão na região. O estado do Pará registrou quase 10 mil focos neste ano, mais que o dobro em comparação ao mesmo período do ano passado. Na semana passada, 180 hectares da Floresta Nacional de Carajás foram consumidos por um incêndio iniciado quando um carro pegou fogo próximo à rodovia no sudeste do Pará.

