Mamá Brito, organizador das "Lutas de Influencers", por exemplo, Whinderson Nunes e Popó

No último sábado (22), Reinaldo Bessa entrevistou Mamá Brito, empresário responsável por trazer as lutas de influencers para o Brasil no Fight Music Show, que estreou em janeiro de 2022 com a luta entre Whinderson Nunes e o boxeador profissional Popó Freitas. Na entrevista, em formato podcast do Grands por Bessa, Mamá falou sobre a inspiração que teve para criar o evento e transformá-lo em um empreendimento de sucesso.

