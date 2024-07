Malha rodoviária de SC: Fiesc avalia propostas de melhoria para BRs 101 e 116 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/07/2024 - 20h29 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h22 ) ‌



A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) promoveu uma reunião crucial sobre a atual situação da malha rodoviária em Santa Catarina, com foco na otimização dos contratos de concessão das BRs 101 e 116. Durante o encontro, a Arteris apresentou suas propostas de melhorias, caso os contratos, que expiram em 2033, sejam prorrogados por mais 15 anos. No entanto, a Fetransc discute que o projeto apresentado não atende completamente a demanda. Arliss Amaro traz todos os detalhes sobre a reunião e as discussões em torno do planejamento das obras.

