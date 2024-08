Mala extraviada ou roubada? Saiba o que fazer para evitar prejuízos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 28/08/2024 - 11h24 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h04 ) ‌



O Fala Brasil faz um alerta para quem pretende viajar de avião. É preciso tomar algumas medidas para que não saia no prejuízo, caso a bagagem seja roubada ou extraviada no aeroporto. Recentemente, três famosos tiveram seus pertences desaparecidos durante voos e isso não acontece somente com as celebridades. Nem os anônimos são poupados dessa fatalidade.

‌



