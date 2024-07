MAKE ESPECIAL PARA A COPA | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Hola que tal? Oi, gente! Como nós estamos em clima de Copa, eu decidi gravar esse vídeo super especial ao lado da minha maquiadora (@.giovannabotelhomakeup) que vai ensinar as melhores técnicas e opções de make pra assistir esse evento INCRÍVEL! Além da maquiagem, eu também vou usar look MARAVILHOSO pra combinar com as cores da nossa seleção brasileira. É só dar o play e conferir!

Gostaram? Comentem aqui o que acharam dessa maquiagem pra assistir o jogo do Brasil em casa ou até mesmo em outros lugares com os amigos. Beijosssss!

#ticipinheiro #make #copadomundo

