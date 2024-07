Mais vagas em UTI: governo autoriza abertura de novos leitos em Joaçaba Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/07/2024 - 08h19 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O governo do estado autoriza hoje a abertura de novos leitos de UTI no hospital de Joaçaba, uma medida que chega em um momento crucial, já que a taxa de ocupação ultrapassa 90%. O repórter Geovan Petry está ao vivo com todas as informações. Acompanhe este anúncio importante para a saúde pública de Santa Catarina.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.