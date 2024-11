Mais empregos: indústria gaúcha de calçados cresce em 2024 Aclr|Do canal Record RS no YouTube 12/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A produção e a venda de calçados cresceram em todo país, em comparação com o ano passado. E isso se reflete em mais vagas de emprego, no Rio Grande do Sul. O estado é o segundo maior produtor e o principal exportador do país.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.