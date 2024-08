Mais denúncias de preços abusivos, de água mineral, deixam Procon de Campos em alerta Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 13/08/2024 - 10h28 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h54 ) ‌



O Procon de Campos continua a fiscalizar as denúncias da prática de preços abusivos de água mineral na cidade. Com as alterações nas características da água do rio paraíba do sul, as vendas dispararam e alguns estabelecimentos chegaram a ter dificuldade de atender à demanda.

