Mais de uma década de espera: Pontilhão da BR-365 continua sendo um pesadelo para motoristas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/11/2024 - 08h16 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Pontilhão Alvorada, localizado na BR-365, próximo ao Parque do Sabiá em Uberlândia, representa um problema que persiste há mais de 10 anos. Com uma altura de 4,5 metros, o pontilhão frequentemente causa congestionamentos, já que carretas e veículos de carga de maiores dimensões ficam presos no local. O entrave tem gerado riscos e transtornos diários para motoristas e passageiros que utilizam a via. Por conta das irregularidades no trecho, o Ministério Público Federal (MPF) moveu uma ação civil pública contra o DNIT e a VLI, concessionária responsável pela linha férrea, exigindo adequações para atender à legislação que determina 5,5 metros de altura para pontilhões em rodovias como a BR-365.

Segundo a legislação de 2014, estabelecida pelo próprio DNIT e com base em estudos do Instituto de Pesquisas em Transporte, a altura padrão de pontilhões em rodovias federais deve ser de 5,5 metros. O atual desnível compromete a segurança, já que veículos autorizados a ter até 4,4 metros de altura pelo Conselho Nacional de Trânsito enfrentam sérios riscos de colisão. Acidentes no local são recorrentes, como o ocorrido em 27 de setembro, quando uma carreta com 30 metros de comprimento e carregada com contêineres ficou presa sob a estrutura.

Para resolver a situação, duas soluções estão em pauta: uma intervenção imediata, que consiste em rebaixar a rodovia em um metro, e outra definitiva, mais complexa e dispendiosa, que exige a elevação da altura do pontilhão. O MPF, por meio do procurador da República Cleber Eustáquio, cobra melhorias que incluem o rebaixamento do pavimento e a adequação do trecho às normas da ABNT, buscando prevenir novos acidentes e proporcionar segurança e fluidez no tráfego. DNIT e VLI têm sido alvos constantes de solicitações para adequação da estrutura, o que torna a solução do problema ainda mais urgente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=4nZ80IBtihs

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Mgx_b47hi1I

👉 https://www.youtube.com/watch?v=4DGfrfxFwEc

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.