Mais de um mês e nenhuma pista: o desaparecimento de Laura Aparecida | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Há mais de um mês, a angústia toma conta da família de Laura Aparecida João Silva, de 27 anos. Desde o dia 28 de maio, quando saiu de casa no bairro Brasil, em Uberlândia, com o companheiro e disse que voltaria logo, a jovem está desaparecida, sem deixar pistas do seu paradeiro.

Segundo a mãe, Renata, Laura saiu com o pai do seu filho e disse que retornaria para casa em breve. No entanto, as horas se passaram e ela não deu mais nenhum sinal de vida. O último contato da família com a jovem foi no dia 1º de junho, quando ela solicitou dinheiro via PIX com urgência para um pagamento. Na ocasião, Renata afirma ter ouvido vozes gritando ao fundo da ligação, pressionando Laura a realizar o pagamento em um prazo de 10 minutos. Desde então, nenhum contato foi feito por Laura.

O desaparecimento de Laura gerou grande comoção na comunidade e mobilizou as autoridades locais. As buscas pela jovem continuam, mas até o momento, não há pistas do seu paradeiro. A família implora por qualquer informação que possa levar ao seu encontro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=L-WLOkzpQTM

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=9ulfvdufSlk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TKqhES-BApg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #desaparecimento #crime

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.