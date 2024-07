Mais de R$ 800 mil de prejuízo: assaltantes invadem clube de tiro no Planalto Norte e roubam armas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 18/07/2024 - 15h08 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na Tribuna do Povo, trazemos atualizações sobre o assalto em uma loja de armas no Planalto Norte. Criminosos invadiram o local e furtaram diversas pistolas, armas de alto calibre e muita munição. Esse roubo audacioso levanta preocupações sobre a segurança e o aumento da criminalidade na região. As autoridades estão investigando o caso e trabalhando para recuperar as armas roubadas e capturar os responsáveis. Acompanhe todas as informações com Edinei Wassoaski, que detalha como ocorreu a invasão e quais medidas estão sendo tomadas pelas forças de segurança.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.