Mais de 700 mil vagas temporárias serão geradas até o fim do ano em todo país Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 06/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As contratações devem crescer no último trimestre do ano, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Mais de 700 mil vagas serão geradas em todo o país. Especialistas dão dicas de como conquistar e até permanecer no emprego.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj #noticia

#credibilidade #informacao #telejornalismo #entrevista #temporada #economia #empregabilidade #vagastemporarias #fimdeano #mercadodetrabalho #oportunidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.