Mais de 70 mil visitantes passaram pela Oktoberfest neste sábado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/10/2024 - 08h31 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Oktoberfest em Blumenau atingiu lotação máxima neste fim de semana, com mais de 70 mil pessoas passando pela Vila Germânica no sábado, 19 de outubro. O repórter Moisés Stuker traz as informações ao vivo, destacando que os próximos dias prometem ser igualmente movimentados, com uma programação que termina no domingo, 27 de outubro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.