Mais de 600 cidades no Brasil enfrentam emergência devido às queimadas e secas

O Brasil registra mais de 620 cidades em situação de emergência devido à falta de chuva e incêndios florestais. Isso representa 11% do total dos municípios do país. Aproximadamente 4,5 milhões de pessoas estão diretamente afetadas. Os estados da região Norte apresentam os maiores índices de queimadas. Estima-se que a fumaça desses estados "viaje" a outras regiões do país. As regiões que devem ser mais impactadas incluem Paraná no Sul e São Paulo no Sudeste. Minas Gerais, Rio Janeiro e Santa Catarina também podem sentir os efeitos da fumaça densa nas próximas semanas. Além disso, há preocupação com novas queimadas devido ao aumento esperado nas temperaturas em São Paulo.

