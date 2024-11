Mais de 30 mil imóveis continuam sem luz em SP; Enel garante que normalizou fornecimento Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/10/2024 - 21h15 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h29 ) twitter

O apagão que teve início com o temporal da última sexta (11) deixou mais de 3 milhões de imóveis sem energia e pessoas indignadas com a demora para apresentar uma solução. Quase uma semana depois, a Enel informa que há ainda 36 mil clientes sem energia e que essa é uma operação muito próxima da normalidade. Mas, em bairros ainda no escuro, moradores seguem contabilizando prejuízos.

