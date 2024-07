Mais de 30 galos de briga são apreendidos pela Polícia Militar ambiental na Serra Catarinense Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 23/07/2024 - 13h23 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma criação clandestina de galos de briga foi localizada pela Polícia Militar Ambiental em Lages, na Serra Catarinense. Os agentes apreenderam 36 animais usados em rinhas. Eles estavam com sinais de maus-tratos, como lesões e até mutilações. O proprietário do local apresentou um certificado de criador de galos da raça mura brasileiro, mas os policiais descobriram que o documento era falso. As rinhas são proibidas no Brasil e consideradas crime ambiental. A pena varia de três meses a um ano de detenção, além de multa.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.