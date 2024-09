Mais de 30 anos de tradição: família de São Gotardo mantém viva a arte de fazer rapadura Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/09/2024 - 10h38 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h52 ) ‌



Em São Gotardo, no Alto Paranaíba, uma família tem dedicado mais de 30 anos ao preparo da produção de rapadura, que mudou suas vidas. A produção começa com a moagem da cana-de-açúcar, seguida pela fervura do caldo em grandes tachos de inox, onde a temperatura varia entre 100ºC e 120ºC. A caldeira, alimentada pelo bagaço da cana, mantém o caldo em fervura constante.

A rapadura é um produto valioso para Minas Gerais, sendo o segundo maior produtor do Brasil, respondendo por 27% da produção nacional. O Ceará lidera com 67% da produção. Em Minas Gerais, existem 19 unidades de processamento e 40 produtores, que juntos fabricam cerca de 95.556 rapaduras por mês, distribuídas em 2.171 caixas. A família de São Gotardo, que começou com um simples galpão e tachos de cobre, agora conta com uma estrutura moderna, mas ainda mantém métodos tradicionais que garantem a qualidade do doce. Além da rapadura, a empresa familiar também produz pé de moleque e paçoquinha, usando técnicas semelhantes e mantendo a tradição viva.

