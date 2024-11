Mais de 200 estudantes participam de treinamento em primeiros socorros em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/11/2024 - 12h05 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h24 ) twitter

Cerca de 200 estudantes da rede municipal de Uberlândia, com idades entre 12 e 15 anos, participaram da segunda edição do projeto Guardiões do Coração. A atividade aconteceu na Arena Sabiazinho e reuniu alunos de quatro escolas diferentes para uma aula prática de reanimação cardiorrespiratória. A ação teve como objetivo capacitar os jovens para atuar em situações de emergência, promovendo conhecimento em primeiros socorros.

O treinamento foi conduzido por militares do Corpo de Bombeiros e servidores do SIATE (Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência), que demonstraram os procedimentos corretos em casos de parada cardiorrespiratória. Com a ajuda de bonecos fornecidos pela FAEPU (Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia), os alunos tiveram a oportunidade de aplicar as técnicas de forma prática e lúdica.

Para os participantes, a experiência foi marcante. Davi, um dos estudantes, destacou a importância de aprender a salvar vidas e como o exercício ajudou a fixar o conhecimento. Além de promover a educação em saúde, o Guardiões do Coração também incentiva a cidadania e o senso de responsabilidade entre os jovens.

