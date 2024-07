Aclr |Do canal Record News no YouTube

Mais de 19 mil servidores do INSS entram em greve

19 mil servidores do INSS estão em greve. Eles pedem reajuste salarial. a paralisação pode prejudicar a concessão de benefícios como aposentadorias, pensões, prestação continuada e atendimentos presenciais. As exceções são as perícias médicas, análises de recursos e revisões de pensões e aposentadorias. O instituto informou que a plataforma "meu INSS" pode ser usada para a realização de mais de 100 serviços.

